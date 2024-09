Maurizio Stefanini | scontro totale Maduro-Milei in ballo il futuro del Sudamerica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) «Imbecille». «Risentito». «Dittatore». «Bastardo». «Assassino». Ma non è del tutto facile tradurre il vocabolario che si stanno scambiando il presidente argentino Javiere il presidente del Venezuela Nicolás. Quasi uguale all'omologo italiano “imbécil”: come il primo ha commentato la decisione del secondo di anticipare il Natale al primo ottobre, mentre gli Stati Uniti gli sequestravano un aereo in Repubblica Dominicana e la Procura emanava un ordine di arresto per il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia. “Amargado” è il termine esatto con cuigli ha risposto. Letteralmente “amareggiato”, i vocabolari indicano tra le varie tradizioni possibili il citato “risentito”, ma forse potremmo tentare con “frustrato”. “Malparido” era un altro epiteto con cui il presidente venezuelano aveva risposto all'accusa di “dictador”.