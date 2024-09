Maurizio Amadori morto in un incidente sulla Cassia fari sulle condizioni dell' asfalto

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 8 settembre 2024)aveva 50 anni. La sua vita si è spezzata sabato 7 settembre in unstradale a Roma, era stato appena portato all'ospedale San Pietro dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero. Fatale lo scontro con un Fiat Fiorino tra viae via Al Sesto Miglio, in zona Tomba