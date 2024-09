Malore e ricovero per il noto imprenditore pisano Alessandro Trolese

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) E' in miglioramento, ma ancora ricoverato. Ieri mattina, 7 settembre,ha comunicato a mezzo Facebook di trovarsi in ospedale a Pisa a seguito di un, da oltre una settimana. L'è un esponente di spicco della ristorazione in città e ricopre ruoli di