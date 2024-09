L’ultimo blitz di Sangiuliano nomine e polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Gennaroha concluso il suo mandato come ministro della Cultura con un decreto di nomina che ha inserito una decina di esperti nella commissione incaricata di selezionare i film da sovvenzionare con fondi pubblici. Un organismo chiave, che gestisce oltre 50 milioni di euro destinati al sostegno della cinematografia italiana, rappresentando uno strumento strategico per orientare la produzione culturale nazionale., ex direttore del Tg2, ha utilizzato il suo incarico per rafforzare il controllo di una parte del mondo culturale, solitamente considerato di appannaggio della sinistra, favorendo personalità a lui vicine.