Lukaku fissa 4 obiettivi il belga vuole prendersi il Napoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Romeluha scelto ilcon convinzione, ilhato 4. Punta a far rinascere gli azzurri e a vincere con Conte. Notizie calcio– Romeluè pronto a scrivere la storia con il, con quattrochiari in mente. Il Corriere dello Sport svela le ambizioni del bomber: “Ha ancora una voglia matta di restare ad alti livelli e si è calato subito alla grande nell’avventuradove punta anche a raggiungere i 400 gol, a conquistare finalmente lo scettro dei cannonieri di Serie A al quinto tentativo, ad aiutare ila rinascere e vincere con Antonio Conte dopo averlo già fatto all’Inter”.ha già lasciato il segno al debutto. Il quotidiano racconta: “Subentrato a metà della ripresa al Maradona contro il Parma ha segnato il gol del pareggio nel recupero che è valsa poi la vittoria in rimonta in extremis”.