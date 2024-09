Lucca-Aulla finiti i lavori di manutenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Si sono conclusi come da programma, iche avevano preso il via lo scorso 17 giugno da parte di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Ferrovie dello Stato) per lastraordinaria tra Castelnuovo Garfagnana esulla linea–Lunigiana. Adesso infatti i treni possono tornare a percorrere la linea che è stata interessata dai. Durante le attività di cantiere sono stati svolti una serie di interventi di consolidamento alla galleria Rio Cavo e al ponte Rio Cavo, tra le località di Camporgiano e Piazza al Serchio. Trae Minucciano idi consolidamento sono andati a interessare nello specifico il viadotto sul Rio Tassonaro. A Castelnuovo Garfagnana invece sono proseguite le attività resesi necessarie per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione.