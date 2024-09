Louis Vuitton Cup il meteo consente i recuperi? Le previsioni e i dubbi per Luna Rossa-Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare le regate odierne dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Prima un temporale ha costretto a rinviare l’evento di un’ora e mezza, poi l’assenza di vento ha impedito la disputa dell’evento e dunque l’intero programma è stato slittato di un giorno. Si tornerà in acqua a Barcellona nella giornata di lunedì 9 settembre a partire dalle ore 14.00,se la dovrà vedere contro: serve una vittoria per essere certi del primo posto in classifica e del diritto di scegliere l’avversario per la semifinale, anche se un’eventuale sconfitta in precedenza di INEOS Britannia contro Orient Express garantirebbe automaticamente il primato al sodalizio italiano. In chiusura è prevista la sfida tra Team New Zealand e American Magic.