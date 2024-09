Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi domenica 8 settembre | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ultima giornata di regate a Barcellona per il round robin dellaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Si parte alle 14:10 con la sfida tra Orient Express e Ineos Britannia. A seguire, alle 14:45,affronterà Alinghi con l’obiettivo di blindare il primo posto del girone. Se il team italiano chiuderà in testa alla classifica del round robin, avrà il diritto di scegliere l’avversaria in semifinale. Alle 15:20 New Zealand contro American Magic, mentre alle 15:55 andrà in scena l’eventuale spareggio per definire la quinta classificata e quindi l’eliminata. Al momento infatti Alinghi ha due vittorie e cinque sconfitte, mentre Orient Express ha un solo successo e sei sconfitte. Nei piani altiha sei vittorie e una sconfitta, rimediata ieri contro Britannia, che occupa la seconda posizione (5-2).