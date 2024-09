L' opposizione resta divisa sull' Ucraina ma cerca un fronte comune sulla politica interna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Distanze, quelle tra Pd, Azione e M5s che sono state ribadite anche nel corso di un panel a porte chiuse che si è tenuto oggi al Forum Ambrosetti. Ai temi diestera, tuttavia, si aggiungono altri nodi, che riguardano l'Italia. L'ultimo botta e risposta è quello fra Carlo Calenda e Angelo Bonelli riguardante l'energia nucleare, considerata da Calenda come chiave di volta per abbattere le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e raggiungere la piena autonomia energetica. "Quel che è certo è che Azione non entrerà in una coalizione in cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il nucleare, ee riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male", dice Calenda. Immediata e netta la risposta di Bonelli: "Puo' anche allearsi con la destra".