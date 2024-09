Lo scontro tra Meloni e Boccia | una vicenda privata diventa politica

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2024) Se inizialmente latra Maria Rosariae Gennaro Sangiuliano sembrava confinata a una questione personale, gli ultimi sviluppi l'hanno trasformata in una vera e propria questione pubblica, con tanto di intervento della premier Giorgia. Al centro del dibattito non c’è più solo il rapporto tra il ministro dimissionario della Cultura e la “consigliera mancata”, ma la tenuta stessa del governo, la figura della donna nella società e la percezione di uno scandalo mediatico senza precedenti.LaSangiuliano e la posizione diDopo le dimissioni di Sangiuliano e la rapida nomina del suo successore Giuli, la questione ha continuato a dominare i media, complici anche le dichiarazioni di Maria Rosariache ha raccontato la sua versione dei fatti in un’intervista a La7.