LIVE – Sorrento-Team Altamura 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ladi, match valido per la terza giornata del girone C di. I campani sono partiti molto bene in virtù di una vittoria e un pareggio fin qui, viceversa due ko per i pugliesi che dunque vogliono sbloccare a tutti i costi la loro classifica. Chi la spunterà allo stadio Comunale Italia? Fischio d’inizio in programma alle ore 18.30 di domenica 8 settembre. DOVE VEDERE IL MATCH LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 13? – Ci prova Sabbatani. Nessun problema per il portiere avversario. 10? – Le due squadre si studiano in questi minuti iniziali. Ancora nessuna occasione da gol. 1? – Si parte, buon divertimento! 18.