LIVE – MotoGP GP San Marino Misano 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Latestuale delladel Gran Premio di Sandi. Il motomondiale viene ospitato dal circuito diadriatico in occasione del tredicesimo round stagionale. Si tratta di un weekend fondamentale per la corsa al titolo, con Marc Marquez ed Enea Bastianini che potrebbero vedersi esclusi dalla lotta per il mondiale piloti, a meno di un risultato straordinario. In cima alla classifica c’è Jorge Martin, che ha consolidato il proprio vantaggio con lo zero di Francesco Bagnaia nella domenica di Aragon. L’appuntamento per laè per domenica 8 settembre alle 14:00. Sportface.it vi aggionerà in tempo reale su tutta l’azione in pista. COME VEDERE LAIN TV LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI IL PROGRAMMA DEL PROSSIMO GP PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH, GP San: lainSportFace.