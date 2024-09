LIVE – Carpi-Perugia Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ladi, match valido per la terza giornata del girone B di. Allo stadio Cabassi gli emiliani, che fin qui non hanno ancora mai vinto ma nemmeno perso, ospitano gli umbri, ambiziosi in chiave rapido ritorno in B, che hanno già ottenuto una vittoria e un pareggio nelle prime due. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 8 settembre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18.30) SportFace.