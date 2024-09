L’epatite C come riconoscerla e prevenirla

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di domenica 8 settembre 2024). Un’infezione che non ha vaccino e che deve essere diagnosticata in tempo. L’importanza della prevenzione e dei progetti atti allo screening messi in campo dall’Asl Napoli 2 Nord per poter procedere la monitoraggio dello stati di salute delle categorie più a rischio di contrarre. SI parla di tossicodipendenti, L'articoloTeleclubitalia.