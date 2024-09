Le notizie più importanti di oggi 8 settembre 2024 a Latina e in provincia

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Il racconto della giornata di, domenica 8, ripercorrendo i fatti principali avvenuti ae in.- Non è finita l'emergenza causata dall'incendio scoppiato sabato in via della Polveriera. Una quarantina di persone, che dimoravano nella zona andata a fuoco, sono