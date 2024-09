Lazio perchè Castrovilli è stato escluso dalla lista Europa League? Il calciatore fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Nellapresentatanon figura il nome di Gaetano. Il centrocampista italiano, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina, non figura nella list dei calciatori scelti dal tecnico Baroni per affrontare la competizione europea. Scelta che ha dequalche sospetto.stesso, attraverso una storia Instagram, è intervenuto per faresulla decisione: “la scelta di non disputare la prima fase diè il frutto di una programmazione condivisa da me esocietà: non c’è stata alcuna esclusione e non c’è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l’obiettivo è dare il massimo lungo tutto l’arco dell’anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza!“.