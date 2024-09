La pedalata di Graziano Battistini Un successo la serata del Galà per ricordare il ciclista arcolano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Un caldo afoso non ha fermato le oltre duecento persone di pubblico che hanno gremito la sala auditorium della scuola di Ressora per ildel ciclismo unito al premioad Arcola. Unadall’innegabileideata dal vicesindaco Gianluca Tinfena con la collaborazione del consigliere Ferdinando Coppola e che ha confermato la grande passione per le due ruote del territorioe non solo.