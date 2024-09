La Fiera del Nove salta per il maltempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Ladel, in programma oggi nell’area medicea, non si svolgerà a causa delle previsioni meteo. C’è poi da ricordare che, come da ordinanza del sindaco Lorenzo Alessandrini, nel caso il Centro funzionale della Regione emani un’allerta meteo, anche di colore giallo, gli accessi al torrente Serra verranno automaticamente vietati per tutto il mese di settembre per garantire la sicurezza. Sempre per quanto riguarda la Valle del Serra oggi è l’ultimo giorno per le limitazioni al transito in via Monte Altissimo, dopo di che decadrà la serie di provvedimenti in tema di viabilità adottati lo scorso luglio per un accesso ordinato alla valle.