La direttrice del pronto soccorso di Foggia | Noi aggrediti ogni giorno Nei reparti è come una trincea

(Di domenica 8 settembre 2024) Ha fatto il giro della rete quel video che mostrava i sanitari deldibarricati dietro una porta per difendersi dai parenti di una giovane 23enne morta poche ore prima. Mentre i parenti della deceduta parlano di malasanità, oggi sulle colonne de Il Messaggero interviene Paola Caporaletti, dirigente dell’unità didel policlinico di. «Un disagio quotidiano per tutti noi – racconta – aggressioni fisiche e verbali, la maggior parte poi non viene segnalata dagli operatori. Io stessa sono stata ripetutamente vittima,gli altri. Tre mesi fa strattonata, hanno cercato di prendermi a pugni, sono stata colpita a un braccio. Non era la prima volta. Non ho riportato un danno paragonabile a quello appena causato ai miei colleghi, ma non è pensabile si alzino le mani su chiunque».