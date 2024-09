Jannik Sinner vince gli US Open e si commuove per la zia | La dedica in un momento difficile Amo il tennis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)ha vinto gli USe ha così conquistato il secondo Slam della propria carriera: il 28 gennaio 2024 aveva trionfato agli Australianin quel di Melbourne, l’8 settembre ha fatto festa a New York e si è regalato la superlativa doppietta sul cemento nella stessa stagione. Il fuoriclasse altoatesino è così diventato il primota italiano are due dei quattro più importanti in una sola annata agonistica, a dimostrazione del suo incredibile talento cristallino.ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre set e ha alzato al cielo un trofeo mai portato a casa da un giocatore del Bel Paese (al maschile, chiaramente, visto che Flavia Pennetta fece festa a Flushing Meadows), rafforzando il numero 1 del ranking ATP, dove campeggia con addirittura 11.180 punti e più di quattromila lunghezze di vantaggio nei confronti del più immediato inseguitore.