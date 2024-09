Jannik Sinner trionfa agli Us Open | il numero uno del mondo più forte degli avversari e delle critiche | contro Fritz finisce 6-3 6-4 7-5

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Melbourne a New York sono distanti circa 16.500 chilometri, ma oggi, domenica 8 settembre, si sono unite, fuse, racchiuse tra due sole mani, quelle del dominatore del tennis mondiale. Piùdi tutto: dei rivali, dei 24mila spettatori dell’Arthur Ashe,polemiche, del caso Clostebol che ha caratterizzato e appesantito il clima della vigilia.completa l’opera, scrive l’ennesima pagina di storia del tennis italiano, è il nuovo campione dello Us. L’azzurro conquista il secondo Slam della carriera superando in finale il padrone di casa Taylorcon il punteggio di 6-3 6-4 7-5. Per l’azzurro è il sesto titolo della stagione – dopo Australian, i 500 di Rotterdam e Halle, i Masters 1000 di Miami e Cincinnati -, il16 della carriera.