Italia | cerimonia di premiazione dell’81esima Mostra del cinema di Venezia 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024), 08 set – (Xinhua) – Il regista spagnolo Pedro Almodovar bacia il Leone d’oro per il Miglior film per il film “The Room Next Door” durante ladideldi, a, in, il 7 settembre 2024. L’81esimadeldisi e’ conclusa qui ieri. (Xin) Agenzia Xinhua