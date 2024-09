Istruzione l' AI ‘irrompe’ a scuola Valditara | La sperimentiamo in 15 classi C' è anche la Calabria

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 8 settembre 2024) "Siamo uno dei primi Paesi ad avere avviato quest’anno scolastico una s perimentazione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica . Parte in 15, in alcune regioni:, Lazio, Toscana, Lombardia . Se il modello funzionerà pensiamo di estenderlo ulteriormente proprio perché la personalizzazione della didattica è uno dei must della mia azione