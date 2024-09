Israele Peretz | Da un anno indossare QUESTA maglia ha un SIGNIFICATO in più vogliamo rendere FELICE la nostra gente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 8 settembre 2024) Le parole di Dor, calciatore israeliano, sulla partita da giocare contro l’Italia. Tutti i dettagli Dor, centrocampista died ex Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Italia. PASSATO IN ITALIA – «Per me ogni partita è importante, in ogni gara voglio dare il 100%. Sia dal punto di vista personale