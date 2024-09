Israele-Italia probabile formazione! Una sensazione sul trio Inter – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Domani sera, seconda partita di Nations League. Luciano Spalletti, che oggi parlerà in conferenza stampa con Ricci, pensa alla. Si valuta pure ildell’. ULTIME – Verso, vigilia della seconda uscita di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti. Dopo la grande vittoria in Francia, la Nazionale non vuole fermarsi e domani sera giocherà sul neutro di Budapest a caccia del secondo successo consecutivo. Ci sarà qualche novità in merito all’undici iniziale. Come riferisce Sport Mediaset, non saranno della partita né Riccardo Calafiori né Lorenzo Pellegrini, entrambi usciti malconci dal Parco dei Principi. Quanto aldell’, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi, hanno diverse possibilità di giocare anche dal primo minuto. Le ultime sue la