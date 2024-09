Incidente tra 5 auto | tamponamento a catena in galleria sull' A2 ferita una donna

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di domenica 8 settembre 2024)'A2 del Mediterraneo, in questa domenica, intorno alle 14, in direzione nord: per cause da accertare, cinquesi sono scontrate sotto la, tra Pontecagnano e San Mango.Sul posto, i sanitari del Vopi che hanno soccorso unaal volto e la