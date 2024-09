Incidente stradale a Barlassina | atterra l' elisoccorso coinvolta una ragazzina di 13 anni

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Drammatico. Alle 14 di domenica 8 settembre in via De Sanctis c’è stato uno schianto tra due automobili. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati in codice rosso ambulanza, automedica ed