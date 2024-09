Incendio sulla montagna | le fiamme si vedono da Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di domenica 8 settembre 2024) Unsi sta sviluppando su una delle montagne che sovrasta, non lontana davecchia. Lesianche dal capoluogo. Un rogo che, presumibilmente, è di dimensioni importanti e, come spesso accade in queste occasioni, potrebbe aver avuto un'origine dolosa.Non sono