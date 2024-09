Incendio in via della Polveriera | famiglie evacuate unità di crisi in prefettura Si attendono le analisi dell' Arpa

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Il fumo denso che ha invaso la zona e il pericoloe fiamme a pochi metri dalle abitazioni ha costretto decine di persone a fuggire. Diciassettesono state fatteieri, sabato 7 settembre, per il devastantescoppiato in via, nel territorio di Cisterna