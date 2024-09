Incendio in abitazione a Cortona | danni ingenti nessun ferito

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri sera, intorno alle 21:00, i Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di, sono intervenuti in località Il Riccio diper unche ha colpito un appartamento all’interno di una casa bifamiliare. Grazie al rapido intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a impedire che l’si propagasse all’appartamento sovrastante. Nonostante i graviriportati dall’interessata, fortunatamentea persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i Carabinieri di Terontola. L'articoloinproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.