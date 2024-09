Incendio a San Saba fumo visibile dalla spiaggia

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Ore di lavoro nel pomeriggio per i vigili del fuoco a San. In fiamme un terreno nei pressi del torrente Giudeo con ilanchevicina. Il rogo ha danneggiato anche un piccolo manufatto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.