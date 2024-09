Immenso Sinner stravince gli US Open e riscrive la storia | Fritz battuto in 3 set

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 8 settembre 2024) L’USdopo quello d’Australia. Jannikconferma con i fatti, vincendo il secondo Slam della carriera, lo status di numero uno del mondo, ed entra definitivamente nelladello sport italiano. Nessuno come lui, così alla sua prima finale del grande torneo americano, a New Yor, batte 6-3 6-4 7-5 il tennista di casa Taylor, che non molto può fare contro i colpi dell’altoatesino,