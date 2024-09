Il Venezuela sull' orlo della crisi internazionale | l' Argentina chiede l' arresto di Maduro dopo l' assedio all' ambasciata

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 8 settembre 2024) Ilsi trova in uno stato dipolitica e diplomatica senza precedenti. A seguito delle controverse elezioni presidenziali del 28 luglio, il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, processato per aver contestato la rielezione di Nicolas, è fuggito in Spagna, che