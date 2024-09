Il Museo in Italia tra correttezza e insipienza

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di domenica 8 settembre 2024) La forma-è sotto assedio? Sì e da più lati, i poliorceti sono diversi, e mossi da diversi interessi; per i non addetti: non è l’ennesima lamentela sull’occupazione della destra Ilin, tra «» eil manifesto.