Il futuro del lavoro in un podcast di QN

(Di domenica 8 settembre 2024) Come cambierà il mondo del? E come è già cambiato? Abbiamo provato a capirlo con l’aiuto di alcuni tra i protagonisti principali di questo mondo: i Cavalieri del. Imprenditrici e imprenditori che giorno dopo giorno, nell’arco di una vita, hanno realizzato il primo dettato costituzionale: "L’Italia è una Repubblica fondata sul". Sullo sfondo ci sono tre sfide, che il mercato sta già affrontando. Sono un declino demografico che riduce il numero dei giovani, una formazione che spesso mal si concilia con le richieste delle imprese e l’ingresso nelle fabbriche delle nuove tecnologie, dalla robotica all’intelligenza artificiale. Nodi che possono trasformarsi in vantaggi. Basta imparare a scioglierli e a dominarne gli effetti. Nasce così, dalla collaborazione tra QN e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del’We will work, ildi domani’.