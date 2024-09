Hezbollah razzi su Israele in risposta attacco su soccorsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)ha lanciatocontro una città del nord dicome rappresaglia per unche ha ucciso tre operatori della Protezione civile nel sud del Libano. Lo ha detto il gruppo libanese: "Inagli attacchi nemici e in particolare all'" che sabato ha ucciso gli operatori deia Froun, nel sud del Libano, i combattenti di"hanno bombardato Kiryat Shmona con una raffica diFalaq".