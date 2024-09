Gratta e vince mezzo milione Il fortunato? Non sappiamo chi sia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Forl’, 8 settembre 2024 – Il bar-tabacchi ‘Allangolo’ di via Seganti, nel quartiere Ronco, ha recentemente registrato una vincita straordinaria di 500mila euro. La Dea Bendata ha baciato ungiocatore, la cui identità rimane ancora sconosciuta. “Nonancora chi sia – spiega Sara, una delle commesse –. Secondo l’app ufficiale della Lottomatica, MyLotteries, che riporta tutte le vittorie dei giochi del lotto e deie vinci in Italia, si tratta di un biglietto ‘Numerissimi’ da 5 euro. Questo tipo di biglietto è molto popolare per il suo costo contenuto. Ogni giorno molte persone lo acquistano quindi è impossibile fare supposizioni su chi possa essere”. Il meccanismo è semplice: bastare i numeri fortunati e le relative cifre corrispondenti nella sezione ‘Giocate’. Se vengono scoperti tutti i numeri della singola giocata si potràre il premio.