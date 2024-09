Gli Agnelli affossano anche i trattori italiani

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 8 settembre 2024) Cnh in difficoltà: nello stabilimento di Jesi 127 persone hanno accettato l’uscita incentivata, ma a settembre la produzione si fermerà per dieci giorni. Per salvare l’automotive, Adolfo Urso chiede di anticipare dal 2026 al 2025 la revisione dello stop Ue ai motori termici.