Gira nudo fra i bagnanti in evidente stato di ubriachezza | multato

(Di domenica 8 settembre 2024) PORTO AZZURRO –fra iindi, denunciato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio sono intervenuti per un turista 50enne, che, indi agitazione, aveva creato disturbo ed imbarazzo tra iin vacanza sull’isola. Durante un pomeriggio, infatti, l’uomo è apparso in una spiaggia di Porto Azzurro affollata di gente, tra cui anche bambini, completamenteed indi. Una pattuglia del Norm è intervenuta prontamente con il personale della locale stazione, allontanandolo, per poi invitarlo a rivestirsi ed indentificarlo. Per lui sono scattate nell’immediato due sanzioni amministrative, per un totale di circa 3500 euro, pered atti contrari alla pubblica decenza.