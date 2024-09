Giornata internazionale dell' alfabetizzazione 2024 | perché è importante

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 8 settembre 2024) Una, istituita dall’Unesco, per ricordare l’importanza fondamentaleper creare una società più alfabetizzata, giusta, pacifica e sostenibile. L’8 settembre, dal 1967, si celebra in tutto il mondo la(ILD) che quest’anno ha come tema la promozione’educazione multilingue. Maquesta ricorrenza è cosìe qual è l'attuale situazione nel mondo in termini di competenze di base come lettura e scrittura?