Gaza e giornalismo Stella Assange al Fatto | Oggi la repressione è forte e pericolosa Il dibattito con Di Battista Lerner e Paesani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Se le guerre possono essere cominciate con le bugie, la verità può fermarle”, diceva Julian. Nel conflitto scatenato adal massacro del 7 ottobre e in corso ormai da 11 mesi, la prospettiva di una fine della guerra si allontana, ma anche la verità ha difficoltà a emergere in un conflitto dove i giornalisti indipendenti hanno scarso accesso e dove le uniche informazioni che si riescono ad avere vengono dai civili palestinesi che raccontano cosa accade con i loro smartphone o dagli operatori umanitari internazionali. Di questo si è parlato al panel “Israele-: come uscire dal mattatoio”, conMorris, moglie di Juliane capofila della battaglia per la sua liberazione (in collegamento dall’Australia), Alessandro Di, Gad, giornalista delconduttore e saggista e Martinainfermiera di MSF e del servizio sanitario nazionale.