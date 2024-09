Frecce Tricolori annullato lo spettacolo sul Lago di Como

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di domenica 8 settembre 2024) Lodelle, previsto per oggi 8 settembre 2024 in occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, è statoa causa delle avverse condizioni meteorologiche. In molti si erano radunati lungo la riva deldi, sperando di assistere al sorvolo della squadra