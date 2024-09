Filip Kostic e la Juventus si salutano accordo con il Fenerbache per il prestito

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 settembre 2024) In attesa della ripresa del campionato che la vedrà di scena ad Empoli per la quarta giornata, larealizza un’altra importante operazione di mercato cedendoalallenato da Jose’ Mourinho. Il giocatore, da tempo messo fuori rosa dai bianconeri, raggiungerà la Turchia nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto.AL: I DETTAGLI DEL TRASFERIMENTO A pochi giorni dalla chiusura del mercato turco,hanno trovato abbastanza velocemente l’per il trasferimento dell’esterno serbo alla corte di Mourinho incon diritto di riscatto fissato a 4 milioni e con ingaggio pagato interamente dal club di Istanbul. Classe 1992, il giocatore non rientrava più nel nuovo progetto tecnico ed era stato invitato a cercarsi un’altra sistemazione.