Figli costretti a subire rapporti sessuali rinvio a giudizio per i genitori

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di domenica 8 settembre 2024)per una coppia (42 anni lui, 38 lei) per violenza sessuale in concorso; il 42enne deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia con l’aggravante dello stato di ubriachezza.La triste vicenda sarebbe accaduta in un centro del Vastese e riguarda una coppia con quattro