Fiamme nella notte a fuoco 5 furgoni | incidente o tentativo di furto tra le ipotesi

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Sempliceo deliberato atto vandalico? E’ mistero su un rogo che si è scatenato nel parcheggio dell’ex Zuccherificio di via della Ricostruzione, in zona Pontelagoscuro,tra venerdì 6 e sabato 7 e che ha coinvolto in tutto diecialte e fumo che, intorno alle 4