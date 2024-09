Festival di Venezia 2024 le foto dei premiati della Mostra

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Tutte le foto dal red carpet dei vincitori dell'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Per il concorso vincono Leone d'Oro al miglior film: "The Room Next Door" Pedro Almodovar, Gran Premio della Giuria: "Vermiglio", Maura Delpero, Leone d'Argento alla Migliore Regia: Brady Corbin, "The Brutalist", Premio Speciale della Giuria: "April", Dea Kulumbegashvili, Migliore Sceneggiatura: Murilo Hauser, Heitor Lorega, "Ainda estou aqui", Coppa Volpi Miglior Attrice: Nicole Kidman, "Babygirl", Coppa Volpi Miglior Attore: Vincent Lindon, "The Quiet Son" e Premio Marcello Mastroianni per il migliore attore emergente: Paul Kircher, "Leurs enfants après eux".