Federnuoto Barelli rieletto presidente | Premiato il nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) – Paoloè statooggidella. L’Assemblea Ordinaria Elettiva gli ha ribadito piena fiducia con 14.650 preferenze, pari al 77,70% (quattro anni fa era stato del 71,54%).dell’Assemblea l’Avvocato Piero Sandulli che ne ha proclamato l’ufficialità. Votata all’unanimità anche la presa d’atto del bilancio di verifica del quadriennio 2021/2024 e approvato sempre all’unanimità il bilancio programmatico del quadriennio 2025/2028. Alla Leptis Magna IV dell’Ergife Palace Hotel a Roma erano presenti oltre 800 persone, 700 società con un quorum costitutivo pari all’81,11% delle società aventi diritto al voto. I partecipanti sono stati 1137, di cui 693 in proprio e 444 per delega, con 12 cabine per la votazione elettronica.