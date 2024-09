Fare le pulizie dai caroselli ai cleaninfluencer di TikTok quando pulire la casa fa bene e quando diventa un' ossessione malata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024) “Bianco che più bianco non si può”; “Ava, come lava. Con perborato stabilizzato!”; “Con Nelsen piatti, i piatti li può lavare lui”; “Noooo, non esiste sporco impossibile”; “È più che pulito, è Powerpod”; “Pulito e igiene senza risciacquo”, “Con la forza di un gigante il pulito è più brillante”; “Pulito senza ombra di macchia”; “È nuovo? No, lavato con Perlana”. C’erano l’Olandesina e Calimero, il pulcino nero (oggi avremmo un problema di politicamente corretto, e Calimero potrebbe stare su Bridgerton).