Famiglie in abbandono prima della riapertura dell' asilo nido | l' opposizione attacca il Comune a Casalincontrada

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) "Un silenzio assordante avvolge l'comunale di, mentre ledel paese continuano ad affrontare disagi quotidiani, in attesa di risposte che non arrivano". Il gruppo di minoranza in consiglio comunale, 'Viviamo', ha sollevato la questione