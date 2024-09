Evade dai domiciliari | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Guglielmo Gasparrini, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.I poliziotti lo hanno